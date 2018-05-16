У ДБР подаються переважно представники "старої системи"
Понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.
Про це свідчить інфографіка ресурсу Prosud, опублікована у Twitter.
Більшість із кандидатів є працівниками державних органів різного плану, лише 12,2% – це адвокати, бізнесмени та працівники освіти. Ще 9% ніде не працевлаштовані.
"Досить часто Державне бюро розслідувань називають аналогом американського Федерального бюро розслідувань (FBI). От тільки виявляється, що багато осіб, які претендують на керівні посади в новому правоохоронному органі, є представниками старої системи", – коментує Prosud.
З 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.
На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.