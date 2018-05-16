У ДБР подаються переважно представники "старої системи"

Понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.

Про це свідчить інфографіка ресурсу Prosud‏, опублікована у Twitter.

Більшість із кандидатів є працівниками державних органів різного плану, лише 12,2% – це адвокати, бізнесмени та працівники освіти. Ще 9% ніде не працевлаштовані.

Претенденти у ДБР Prosud

"Досить часто Державне бюро розслідувань називають аналогом американського Федерального бюро розслідувань (FBI). От тільки виявляється, що багато осіб, які претендують на керівні посади в новому правоохоронному органі, є представниками старої системи", – коментує Prosud.

З 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.

На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.