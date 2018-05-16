У ДБР подаються переважно представники "старої системи"

Понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.

Про це свідчить інфографіка ресурсу Prosud‏, опублікована у Twitter.

Більшість із кандидатів є працівниками державних органів різного плану, лише 12,2% – це адвокати, бізнесмени та працівники освіти. Ще 9% ніде не працевлаштовані.

Претенденти у ДБР Prosud

"Досить часто Державне бюро розслідувань називають аналогом американського Федерального бюро розслідувань (FBI). От тільки виявляється, що багато осіб, які претендують на керівні посади в новому правоохоронному органі, є представниками старої системи", – коментує Prosud.

З 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.

На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.

30 березня до Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань обрали 15 людей. Активісти перед тим заявляли, що влада підготувала туди "своїх людей"

28 квітня директор ДБР Роман Труба заявив, що запуск роботи бюро затягують.