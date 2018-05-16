В ГБР подаются преимущественно представители "старой системы"

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Среда, 16 мая 2018, 12:16

Более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований Украины являются представителями действующих правоохранительных органов.

Об этом свидетельствует инфографика ресурса Prosud, опубликованная в Twitter.

Большинство из кандидатов являются работниками государственных органов разного плана, только 12,2% – это адвокаты, бизнесмены и работники образования. Еще 9% нигде не трудоустроены.

Претенденты в ГБР
Претенденты в ГБР
Prosud

"Довольно часто Государственное бюро расследований называют аналогом американского Федерального бюро расследований (FBI). Вот только оказывается, что многие люди, претендующие на руководящие должности в новом правоохранительном органе, являются представителями старой системы", – комментирует Prosud.

Со 2 марта по 2 апреля проходил прием документов на конкурс в Государственное бюро расследований.

На 27 руководящих должностей в ГБР подали заявки 685 претендентов.

Темы: ГБР
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