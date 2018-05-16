В ГБР подаются преимущественно представители "старой системы"

Более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований Украины являются представителями действующих правоохранительных органов.



Об этом свидетельствует инфографика ресурса Prosud, опубликованная в Twitter.



Большинство из кандидатов являются работниками государственных органов разного плана, только 12,2% – это адвокаты, бизнесмены и работники образования. Еще 9% нигде не трудоустроены.

Претенденты в ГБР Prosud

"Довольно часто Государственное бюро расследований называют аналогом американского Федерального бюро расследований (FBI). Вот только оказывается, что многие люди, претендующие на руководящие должности в новом правоохранительном органе, являются представителями старой системы", – комментирует Prosud.

Со 2 марта по 2 апреля проходил прием документов на конкурс в Государственное бюро расследований.



На 27 руководящих должностей в ГБР подали заявки 685 претендентов.

30 марта в Совет общественного контроля при Госбюро расследований выбрали 15 человек. Активисты перед тем заявляли, что власти подготовили туда "своих людей"



28 апреля директор ГБР Роман Труба заявил, что запуск работы бюро затягивают.