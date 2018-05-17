У Берліні під посольством РФ пройшов пікет на підтримку Сенцова

У середу, 16 травня, під посольством РФ у Берліні пройшов пікет на підтримку політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка і Станіслава Клиха.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що акція відбулася за підтримки Amnesty International.

"Ми вважаємо за потрібне вийти сюди сьогодні, майже рівно через 4 роки, як був заарештований український режисер Олег Сенцов, і продемонструвати свою солідарність, це важливо тим, хто сидить, ми не повинні бути байдужими", - заявила берлінська активістка Фрідеріке Фрайєр.

Вона та інші активісти висловили занепокоєння новинами про те, що Сенцов оголосив безстрокове голодування.

Учасники пікету тримали плакати з фото режисера і закликали звільнити його та інших 64 ув'язнених у РФ.

Фото - Укрінформ

Цього тижня у Берліні також відбулися покази фільму російського режисера Аскольда Курова "Процес" про Олега Сенцова. У четвер фільм покажуть у Гамбурзі.

16 травня стало відомо, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про можливі наслідки, зокрема, незворотні для здоров'я.

Сестра Сенцова заявила, що голодування може не принести результатів.

Сенцов наразі перебуває в одиночній камері.

Його адвокат не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову перевірити умови утримання незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів та засудили Кольченка до 10, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі.

Сенцов розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Володимиру Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

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