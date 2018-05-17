В Берлине перед посольством РФ прошел пикет в поддержку Сенцова

В среду, 16 мая, под посольством РФ в Берлине прошел пикет в поддержку политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и Станислава Клыха.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что акция прошла при поддержке Amnesty International.

"Мы считаем нужным выйти сюда сегодня, почти ровно через 4 года, как был арестован украинский режиссер Олег Сенцов, и продемонстрировать свою солидарность, это важно тем, кто сидит, мы не должны быть равнодушными", - заявила берлинская активистка Фридерике Фрайер.

Она и другие активисты выразили обеспокоенность новостями о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Участники пикета держали плакаты с фото режиссера и призывами освободить его и других 64 заключенных в РФ.

фото - укринформ

На этой неделе в Берлине также состоялись показы фильма российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" об Олеге Сенцове. В четверг фильм покажут в Гамбурге.