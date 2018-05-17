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В Берлине перед посольством РФ прошел пикет в поддержку Сенцова

Четверг, 17 мая 2018, 01:05

В среду, 16 мая, под посольством РФ в Берлине прошел пикет в поддержку политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и Станислава Клыха.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что акция прошла при поддержке Amnesty International.

"Мы считаем нужным выйти сюда сегодня, почти ровно через 4 года, как был арестован украинский режиссер Олег Сенцов, и продемонстрировать свою солидарность, это важно тем, кто сидит, мы не должны быть равнодушными", - заявила берлинская активистка Фридерике Фрайер.

Она и другие активисты выразили обеспокоенность новостями о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Участники пикета держали плакаты с фото режиссера и призывами освободить его и других 64 заключенных в РФ.

 
фото - укринформ
 
 

На этой неделе в Берлине также состоялись показы фильма российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" об Олеге Сенцове. В четверг фильм покажут в Гамбурге.

16 мая стало известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья.

Сестра Сенцова заявила, что голодание может не принести результатов.

Сенцов сейчас находится в одиночной камере.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову проверить условия содержания незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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Темы: Сенцовполитзаключенныеакции
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