Спійманий на хабарі СБУшник має землю під Києвом і дім на 300 квадратів

Офіцер контррозвідки СБУ Олександр Карамушка, якого НАБУ спіймало на хабарі у $47 тисяч, має 18 соток землі під Києвом, дім на майже 300 кв. м та авто.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що, оскільки декларації працівників СБУ засекречені, то журналісти вирішили дослідити статки Карамушки за допомогою відкритих джерел.

Згідно з витягом з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Карамушка володіє 18 сотками землі та будинком у 296 кв.м. у селищі Вишеньки під Києвом.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор оцінив цей маєток у 300 тисяч доларів, проте сам Карамушка стверджував, що він обійшовся йому значно дешевше.

Затриманий за хабар Карамушка Фото sud-report.org.ua

"Я купив пусту земельну ділянку, там болото було. Спільно, моя сім'я, дружини родичі, ми цей будинок побудували, і я його ввів в експлуатацію", - заявляв Карамушка.

Однак журналісти з'ясували, що згідно з витягом з реєстру, земля була придбана ним у грудні 2015 року, тоді як будинок можна побачити на супутникових знімках починаючи з 2009-го.

Із транспортних засобів Олександр Карамушка володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року, а його дружина Юлія – Skoda Octavia А5 2012 р. в. Наразі сукупна вартість цих авто складає понад 50 тисяч доларів.

Також, зазначається, що Юлія Карамушка раніше володіла нежитловим приміщенням площею 45 кв. м у елітному житловому комплексі "Альпійське містечко" у Протасовому Яру, 8. Але в лютому 2016 року продала його.

"Альпійське містечко" у Протасовому Яру, 8

Сам Олександр Карамушка у 2012 році придбав квартиру у 141 кв.м у цьому ж будинку.

У 2016 році це житло переоформили на його матір Ларису, яка донедавна очолювала департамент фінансів Київської облдержадміністрації.

У 2017-му помешкання знову переписали на таку собі Каріну Маслак, а потім – продали.

Зазначається, що Каріна Маслак раніше була прописана за одними адресами з Карамушками. Журналісти припускають, що ця жінка доводиться їм родичкою.

Новим власником квартири у Протасовому яру став начальник відділу оперативного реагування Київської митниці Михайло Редько. Згідно з декларацією, вона обійшлася йому лише в 400 тисяч гривень, хоча насправді ціни на подібні квартири без ремонту в "Альпійському містечку" стартують від 140 тисяч доларів.

У 2014 році Ларисі Карамушці подарували 57-метрову квартиру на бульварі Лесі Українки на столичному Печерську.

На момент дарування вона була оцінена у близько 100 тисяч доларів по тодішньому курсу.

Також вона задекларувала 150 тисяч гривень, 22 тисячі доларів, 15 тисяч євро грошових активів і автомобіль Mitsubishi Pajero 2008 р. в. у власності чоловіка Олександра, який є полковником міліції у відставці.

Раніше директор НАБУ повідомив, що 24 квітня співробітники бюро затримали працівника СБУ на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Він додав, що ця справа є продовженням "операції, яка була зірвана працівниками СБУ у грудні 2017 року".

Пізніше співробітнику СБУ і посереднику повідомили про підозри.

САП заявляла, що проситиме суд обрати міру запобіжного заходу у вигляді арешту або 8 мільйонів гривень застави для співробітника СБУ, якого затримали на хабарі у 47,5 тисячі доларів.

27 квітня НАБУ опублікувало фрагменти слідчих дій з викриття отримання хабара співробітником Служби безпеки, який був затриманий 24 квітня.

27 квітня Карамушку арештували з правом застави у 1,2 мільйона.