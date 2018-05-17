Пойманный на взятке СБУшник владеет землей под Киевом и домом на 300 квадратов

Офицер контрразведки СБУ Александр Карамушка, которого НАБУ поймало на взятке в $47 тысяч, владеет 18 сотками земли под Киевом, домом на почти 300 кв. м и авто.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что, поскольку декларации работников СБУ засекречены, то журналисты решили исследовать состояние Карамушки с помощью открытых источников.

Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, Карамушка владеет 18 сотками земли и домом в 296 кв.м. в поселке Вишенки под Киевом.

При избрании меры пресечения прокурор оценил это имение в 300 тысяч долларов, однако сам Карамушка утверждал, что дом обошелся ему значительно дешевле.

Карамушка, которого НАБУ поймало на взятке в $47 тысяч Фото sud-report.org.ua

"Я купил пустой земельный участок, там болото было. Совместно – моя семья, жены родственники – мы этот дом построили, и я его ввел в эксплуатацию", - заявлял Карамушка.

Однако журналисты выяснили, что согласно выписке из реестра, земля была приобретена им в декабре 2015 года, тогда как дом можно увидеть на спутниковых снимках начиная с 2009-го.

Александр Карамушка владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2011 года, а его жена Юлия – Skoda Octavia А5 2012 года. Сейчас совокупная стоимость этих авто составляет более 50 тысяч долларов.

Также отмечается, что Юлия Карамушка ранее владела нежилым помещением площадью 45 кв. м в элитном жилом комплексе "Альпийский городок" в Протасовом Яру, 8. Но в феврале 2016 года продала его.

"Альпийский городок" в Протасовом Яру, 8

Сам Александр Карамушка в 2012 году приобрел квартиру в 141 кв. м в этом же здании.

В 2016 году это жилье переоформили на его мать Ларису, которая до недавнего времени возглавляла департамент финансов Киевской облгосадминистрации.

В 2017-м помещение снова переписали в некую Карину Маслак, а потом – продали.

Отмечается, что Карина Маслак ранее была прописана по одним адресам с Карамушками. Журналисты предполагают, что эта женщина приходится им родственницей.

Новым владельцем квартиры в Протасовом яру стал начальник отдела оперативного реагирования Киевской таможни Михаил Редько. Согласно декларации, она обошлась ему всего в 400 тысяч гривен, хотя на самом деле цены на подобные квартиры без ремонта в "Альпийском городке" стартуют от 140 тысяч долларов.

В 2014 году Ларисе Карамушке подарили 57-метровую квартиру на бульваре Леси Украинки на столичном Печерске.

На момент дарения она была оценена в около 100 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

Также она задекларировала 150 тысяч гривен, 22 тысячи долларов, 15 тысяч евро денежных активов и автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года в собственности мужа Александра, который является полковником милиции в отставке.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что 24 апреля сотрудники бюро задержали работника СБУ на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Он также добавил, что это дело является продолжением "операции, которая была сорвана сотрудниками СБУ в декабре 2017 года".

Позже сотруднику СБУ и посреднику сообщили о подозрениях.

САП заявляла, что будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста или 8 миллионов гривен залога для сотрудника СБУ, которого поймали на взятке в 47,5 тысячи долларов.

27 апреля НАБУ опубликовало фрагменты следственных действий по разоблачению получения взятки сотрудником Службы безопасности, который был задержан 24 апреля.

Также 27 апреля Карамушку арестовали с правом залога в 1,2 миллиона.