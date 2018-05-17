Печерський райсуд Києва віддав двом депутатам на поруки активіста Майдану Івана Бубенчика, який підозрюється у в посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє "Громадське".

Про свою готовність виступити поручителями Бубенчика заявили народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Олег Петренко та Андрій Денисенко.

Зазначається, що прокуратура подала клопотання у суд про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке розглядалось у суді 27 квітня. Суд відхилив клопотання про доманій арешт.

Раніше суд двічі переносив засідання з обрання запобіжного заходу Бубенчику.

Про своє Бажання взяти активіста на поруки раніше заявляли також Володимир Парасюк та Семен Семенченко.

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру.

Наразі Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 та ч.1 ст. (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

17 квітня ГПУ подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу активісту Євромайдана Івану Бубенчику.

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