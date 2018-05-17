Майдановца Бубенчика взяли на поруки депутаты от БПП

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Четверг, 17 мая 2018, 18:44

Печерский райсуд Киева отдал двум депутатам на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, который подозревается в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает "Громадське".

О своей готовности выступить поручителями Бубенчика заявили народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Олег Петренко и Андрей Денисенко.

Отмечается, что прокуратура подала ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое рассматривалось в суде 27 апреля. Суд отклонил ходатайство о домашнем аресте.

Ранее суд дважды переносил заседание по избранию меры пресечения Бубенчику.

О своем желании взять активиста на поруки ранее заявляли также Владимир Парасюк и Семен Семенченко. 

5 апреля Бубенчику и его защитникам врученили новое подозрение.

Сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

17 апреля ГПУ подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту евромайдана Ивану Бубенчику.

Подробнее о делах Майдана читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Украинская правда
Темы: суд Майдан БПП
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