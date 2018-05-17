У МЗС РФ вимагають звільнити керівника "РИА Новости Украина"

У міністерстві закордонних справ РФ засудили арешт керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

"У Росії рішуче засуджують подібні репресивні дії щодо журналіста, який завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок", - стверджують у зовнішньополітичному відомстві РФ.

У російському міністерстві вимагають "негайного звільнення" Кирила Вишинского та закликають іноземні країни звернути увагу на "правове свавілля, безпринципну боротьбу з будь-яким інакомисленням, які панують в Україні".

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував на 2 місяці Кирила Вишинського.