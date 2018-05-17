В МИД РФ требуют освободить руководителя "РИА Новости-Украина"

В министерстве иностранных дел РФ осудили арест руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, который всегда честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В российском министерстве требуют "немедленного освобождения" Кирилла Вышинского и призывают другие страны обратить внимание на "царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием".

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца Кирилла Вышинского.