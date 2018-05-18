Актори-"кіборги" читали п'єсу про Сенцова під посольством РФ

У Києві біля будівлі посольства Російської Федерації в Україні пройшла акція на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує в колонії, вимагаючи звільнення українських політв'язнів.



Про це повідомляє 18 травня "Інтерфакс-Україна".



Перед дипломатичною установою РФ пройшли публічні читання документальної п'єси Олени Гремін "Заручини" про судовий процес над Сенцовим.



В акції взяли участь актори В'ячеслав Довженко, Роман Ясіновський, Андрій Ісаєнко*, Олександр Фоменко.



По закінченню заходу всім бажаючим були роздані копії листів Сенцова.

16 травня стало відомо, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Він заявив, що готовий померти.

Адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про можливі наслідки, зокрема, незворотні для здоров'я.

Сестра Сенцова заявила, що голодування може не принести результатів.

Сенцов наразі перебуває в одиночній камері.

Його адвокат не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову перевірити умови утримання незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів та засудили Кольченка до 10, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі.

Сенцов розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Володимиру Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

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*** Актори В'ячеслав Довженко, Роман Ясіновський, Андрій Ісаєнко знімалися в фільмі Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги".