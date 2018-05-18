Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Актеры-"киборги" читали пьесу о Сенцове под посольством РФ

Пятница, 18 мая 2018, 14:03

В Киеве у здания посольства Российской Федерации в Украине прошла акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных.

Об этом сообщает 18 мая "Интерфакс-Украина".

Перед дипломатическим учреждением РФ прошли публичные чтения документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над Сенцовым.

В акции приняли участие актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко, Александр Фоменко.

По окончанию мероприятия всем желающим были розданы копии писем Сенцова.

16 мая стало известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев. Он заявил, что готов умереть.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья.

Сестра Сенцова заявила, что голодание может не принести результатов.

Сенцов сейчас находится в одиночной камере.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову проверить условия содержания незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

*** Актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко снимались в фильме Ахтема Сеитаблаева "Киборги".

Темы: Сенцовправа человекаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сенцов
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: