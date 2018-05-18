Актеры-"киборги" читали пьесу о Сенцове под посольством РФ
В Киеве у здания посольства Российской Федерации в Украине прошла акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных.
Об этом сообщает 18 мая "Интерфакс-Украина".
Перед дипломатическим учреждением РФ прошли публичные чтения документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над Сенцовым.
В акции приняли участие актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко, Александр Фоменко.
По окончанию мероприятия всем желающим были розданы копии писем Сенцова.
16 мая стало известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев. Он заявил, что готов умереть.
Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья.
Сестра Сенцова заявила, что голодание может не принести результатов.
Сенцов сейчас находится в одиночной камере.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову проверить условия содержания незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.
Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.
В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.
В списке 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.
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*** Актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко снимались в фильме Ахтема Сеитаблаева "Киборги".