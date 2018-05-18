Актеры-"киборги" читали пьесу о Сенцове под посольством РФ

В Киеве у здания посольства Российской Федерации в Украине прошла акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных.

Об этом сообщает 18 мая "Интерфакс-Украина".

Перед дипломатическим учреждением РФ прошли публичные чтения документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над Сенцовым.

В акции приняли участие актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко, Александр Фоменко.

По окончанию мероприятия всем желающим были розданы копии писем Сенцова.