Головний пропагандист Кремля допускає обмін Вишинського на Сущенка або Сенцова

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П'ятниця, 18 травня 2018, 16:08

Головний пропагандист Кремля, телеведучий, гендиректор інформагентства "Россия сегодня" Дмитро Кісельов допускає можливість обміну арештованого в Херсоні керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського на українських політв'язнів Кремля.

Про це він заявив на акції в підтримку Вишинського біля посольства України в Москві, повідомляють "РИА Новости".

"Я думаю, що всі засоби хороші зараз, і Кирило повинен бути на волі. Сущенко, Сенцов – це люди, які сидять за тероризм і підривну діяльність, Кирило нічим подібним не займався, тобто цей обмін буде, звичайно ж завідомо не еквівалентним. Але, тим не менше, я думаю, що Кирило має бути на волі", - сказав Кісельов.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію. 

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Теми: Росія ЗМІ політв'язні
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