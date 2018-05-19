Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти лідера праворадикального руху С14 Євгена Карася через дії стосовно бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях.

Про це у Facebook повідомив адвокат Лусваргі Валентин Рибін.

"Вранці 18.05.2018 р. Шевченківський суд Києва зобов'язав порушити кримінальне провадження у відношенні Є. Карася за фактом вчинення дій, що підпадають під визначення "теракт", - написав він.

Рибін оприлюднив відповідні документи - заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 258 (терористичний акт) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі) ККУ та рішення суду, яке зобов'язує слідчого СБУ внести відомості до ЄРДР та видати адвокату виписку з реєстру.

У заяві йдеться, що "Євген Карась та інші особи завдали Лусваргі тілесних ушкоджень, піддавали його знущанню, принижували його честь і гідність".

"Дії Карася та групи невстановлених осіб вчинені з метою залякування населення України та демонстрації своєї явної безкарності, а також спрямовані на ускладнення міжнародних відносин між Україною та Бразилією", - зазначається у документі.

Суд у справі бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях, перенесли на 12 червня.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив арештувати на 60 діб бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДО, він перебуватиме під вартою до 5 липня у СІЗО Дніпра.