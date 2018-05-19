Суд зобов'язав СБУ відкрити справу проти лідера С14 через затримання Лусваргі - адвокат
Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти лідера праворадикального руху С14 Євгена Карася через дії стосовно бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях.
Про це у Facebook повідомив адвокат Лусваргі Валентин Рибін.
"Вранці 18.05.2018 р. Шевченківський суд Києва зобов'язав порушити кримінальне провадження у відношенні Є. Карася за фактом вчинення дій, що підпадають під визначення "теракт", - написав він.
Рибін оприлюднив відповідні документи - заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 258 (терористичний акт) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі) ККУ та рішення суду, яке зобов'язує слідчого СБУ внести відомості до ЄРДР та видати адвокату виписку з реєстру.
У заяві йдеться, що "Євген Карась та інші особи завдали Лусваргі тілесних ушкоджень, піддвали його знущанню, принижували його честь і гідність".
"Дії Карася та групи невстановлених осіб вчинені з метою залякування населення України та демонстрації своєї явної безкарності, а також спрямовані на ускладнення міжнародних відносин між Україною та Бразилією", - зазначається у документі.
Суд у справі бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях, перенесли на 12 червня.
7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив арештувати на 60 діб бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДО, він перебуватиме під вартою до 5 липня у СІЗО Дніпра.
Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.
Як повідомлялося, у жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".
У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.
У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.
15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.
Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі у Києві.