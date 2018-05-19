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Суд: СБУ должна открыть дело против лидера С14 за "лишение свободы" Лусварги

Суббота, 19 мая 2018, 02:17
Суд: СБУ должна открыть дело против лидера С14 за лишение свободы Лусварги

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство против лидера праворадикального движения С14 Евгения Карася из-за действий относительно бразильца Рафаэля Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин.

"Утром 18.05.2018 г. Шевченковский суд Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е. Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение "теракт", - написал он.

Рыбин обнародовал соответствующие документы - заявление о совершении уголовного преступления по ст. 258 (террористический акт) и ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК и решение суда, обязывающее следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра.

В заявлении говорится, что "Евгений Карась и другие лица нанесли Лусварги телесные повреждение, подвергали его издевательству, унижали честь и достоинство".

 
 
 
 

"Действия Карася и группы неустановленных лиц совершены с целью запугивания населения Украины и демонстрации своей явной безнаказанности, а также направлены на осложнение международных отношений между Украиной и Бразилией", - отмечается в документе.

Суд по делу бразильца Рафаэля Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях, перенесли на 12 июня.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области постановил арестовать на 60 суток бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДО, он будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днепра.

Как сообщалось, в октябре 2016 г. Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 г. Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусварги в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судбоевые действияСБУОРДЛОC14
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