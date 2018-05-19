СБУ: У 2015 Вагнер наказав евакуювати озброєння ЗС РФ з-під Дебальцевого

У 2015 році керівник ПВК "Вагнер", екс-офіцер спецназу ГУ Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін наказав евакуювати з-під Дебальцевого російську бойову техніку, яку було знищено силами АТО.

Аудіозаписи розмов "Вагнера" зі своїм підлеглим - громадянином РФ Сергієм Ковальовим, 19 травня оприлюднили у Службі безпеки України.

"Під час штурму Дебальцевого 21 лютого 2015 р. кадровими підрозділами ЗС РФ та терористами співробітники СБУ перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК "Вагнера", - повідомили у Службі безпеки.

Задокументовано, що у розпал боїв керівник "вагнерівців" Дмитро Уткін (особистий номер М-0209) надає команду своєму підлеглому – громадянину РФ Сергію Ковальову, (особистий номер М-0274), терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцево сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 "Дозор".

"Ця техніка перебуває на озброєнні виключно у Збройних силах РФ... Оперативники СБУ встановили, що термінове вивезення "Дозорів" здійснювалося взводом технічного забезпеченнями ПВК "Вагнера", який очолював громадянин РФ, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій (особистий номер М-1009). Під час боїв під Дебальцево він зазнав пораненння та був евакуйований на територію РФ", - повідомили в СБУ.

19 червня 2014 року Бородій був засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду по ч. 4 ст. 159 УК РФ (шахрайство) до позбавлення волі на термін 4 роки зі штрафом у розмірі 200 000 рублів, але замість відбування покарання був направлений спецслужбами РФ на Донбас як найманець ПВК "Вагнера".

Раніше глава СБУ Василь Грицак заявив, що члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.

"У штурмі аеропорту "Луганськ" та збитті Іл-76 брали участь 72 бойовики, з них втрачено "двохсотими" 15 осіб. У штурмі Дебальцево брали участь 205 бойовиків, втрати - 21 особа. Знаємо (дані) кожного", - зазначив Грицак.

В СБУ оприлюднювали аудіозаписи телефонних розмов керівника ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета, а також розмови "Вагнера" з генералом Збройних сил РФ Євгеном Нікіфоровим (позивний "Тамбов").

Найманцями "Вагнера" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.За даними Служби безпеки, у складі ПВК Вагнера також є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

За даними СБУ, найближчим часом до окупованого Донецька планують приїхати близько 100 найманців ПВК "Вагнер" для підтримки терористичного угруповання "ДНР".