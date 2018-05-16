Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна попросила ОБСЄ перевірити участь бойовиків "Вагнера" на Донбасі – Геращенко

Середа, 16 травня 2018, 20:18

Українська сторона під час проведення засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі попросила голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана перевірити інформацію про участь бойовиків "ПВК Вагнера" у збройних провокаціях на Донбасі.

Про це написала Ірина Геращенко у Facebook після чергового засідання ТКГ і 4 підгруп.

"Також попросили Главу СММ Е. Апакана перевірити інформацію про залучення бойовиків незаконного збройного формування "ЧВК Вагнера" до збройних провокацій проти підрозділів, залучених до Операції Об’єднаних Сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Геращенко розповіла, що немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями до окупованого Донецька прибудуть близько ста найманців приватної військової компанії "Вагнер".

У складі ПВК Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

Раніше Reuters провели розслідування стосовно "вагнерів" у Сирії.

У виданні стверджують, що приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

У виданні заявили, що частину літаків Airbus і Boeing, для перельоту "вагнерів" придбали або орендували компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні).

"Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГеращенкоОБСЄДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Геращенко
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
У “ЄС” вимагають відставки голови МВС після розслідування ДТП з Трухіним
Нардепи спробували слідом за Третьяковою прогнати Геращенко, але не змогли
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: