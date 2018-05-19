СБУ: В 2015 Вагнер приказал эвакуировать вооружение ВС РФ из-под Дебальцево

В 2015 году руководитель ЧВК "Вагнер", экс-офицер спецназа ГУ Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин приказал эвакуировать из-под Дебальцево российскую боевую технику, которая была уничтожена силами АТО.

Аудиозаписи разговоров "Вагнера" со своим подчиненным - гражданином РФ Сергеем Ковалевым, 19 мая обнародовали в Службе безопасности Украины.

"Во время штурма Дебальцево 21 февраля 2015 г. кадровыми подразделениями ВС РФ и террористами сотрудники СБУ перехватили телефонные разговоры представителей подразделения спецслужб РФ под названием ЧВК "Вагнера", - сообщили в Службе безопасности.





Задокументировано, что в разгар боев руководитель ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) отдает команду своему подчиненному - гражданину РФ Сергею Ковалеву (личный номер М-0274), срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники - бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 "Дозор".

"Эта техника находится на вооружении исключительно в Вооруженных силах РФ ... Оперативники СБУ установили, что срочный вывоз "Дозоров" осуществлялся взводом технического обеспечения ППК "Вагнера", который возглавлял гражданин РФ, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП ГУ ГШ ВС РФ Алексей Бородий (личный номер М-1009). Во время боев под Дебальцево он был ранен и эвакуирован на территорию РФ", - сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что 19 июня 2014 г. Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) к лишению свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200 000 рублей, но вместо отбывания наказания был направлен спецслужбами РФ на Донбасс как наемник ЧВК "Вагнера".

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что члены ЧВК Вагнера (Дмитрия Уткина) причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

"В штурме аэропорта "Луганск" и сбивании Ил-76 принимали участие 72 боевика, из них потери "двухсотыми" 15 человек. В штурме Дебальцево участвовали 205 боевиков, потери - 21 человек. Знаем (данные) каждого", - заявил глава СБУ.

В СБУ обнародовали аудиозаписи телефонных разговоров руководителя ЧВК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина и "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, а также разговоры "Вагнера" ​​с генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов").

Наемниками "Вагнера" ​​становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине. По данным Службы безопасности, в составе ЧВК Вагнера также есть подразделение "Карпаты", в которое входят почти 40 украинцев.

По данным СБУ, в ближайшее время в оккупированный Донецк планируют приехать около 100 наемников ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР".

Украинская сторона обратилась к главе СММ ОБСЕ Ертурула Апакана с просьбой проверить информацию об участии боевиков ЧВК "Вагнера" в вооруженных провокациях на Донбассе.