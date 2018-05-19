Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Репортери без кордонів" заступилися за керівника "РИА Новости Украина"

Субота, 19 травня 2018, 19:56
Репортери без кордонів заступилися за керівника РИА Новости Украина

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" стурбована арештом керівника видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

"Звинувачення у державній зраді та досудове затримання є надзвичайно серйозними заходами. Влада повинна або точно роз'яснити, яким чином його ймовірні дії становлять державну зраду або звільнити Кирила Вишинського без зволікань", - заявив голова "Репортерів без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Йоганн Бір.

"Неможливо ігнорувати деструктивний масштаб пропаганди в Україні останніми роками, але під час боротьби з пропагандою слід поважати українське та міжнародне право", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосіяарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: