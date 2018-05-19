"Репортери без кордонів" заступилися за керівника "РИА Новости Украина"

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Субота, 19 травня 2018, 19:56

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" стурбована арештом керівника видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

"Звинувачення у державній зраді та досудове затримання є надзвичайно серйозними заходами. Влада повинна або точно роз'яснити, яким чином його ймовірні дії становлять державну зраду або звільнити Кирила Вишинського без зволікань", - заявив голова "Репортерів без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Йоганн Бір.

"Неможливо ігнорувати деструктивний масштаб пропаганди в Україні останніми роками, але під час боротьби з пропагандою слід поважати українське та міжнародне право", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Українська правда
Теми: ЗМІ Росія арешт
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