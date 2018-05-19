"Репортеры без границ" вступились за руководителя "РИА Новости-Украина"

Международная организация "Репортеры без границ" обеспокоена арестом руководителя издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Обвинения в государственной измене и досудебное задержание являются чрезвычайно серьезными мерами. Власть должна или точно разъяснить, каким образом его вероятные действия составляют государственную измену или освободить Кирилла Вышинского незамедлительно", - заявил глава "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир.

"Невозможно игнорировать деструктивный масштаб пропаганды в Украине в последние годы, но во время борьбы с пропагандой следует уважать украинское и международное право", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.