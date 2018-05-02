Побив і втік: що відомо про нападника на нардепа Найєма

Одним з учасників конфлікту, який завдав тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму та зник з місця події, може бути Магомед-Амін Саітов.

За даними джерел УП, саме Саітов був присутній на місці інциденту в центрі Києва 30 квітня.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс". Двоє інших - його брат Муса Саітов і Магомед Дончаєв, який також є помічником глави ВГО "Діаспора чеченського народу" і директором BoomBox Promotions.

Компанія зареєстрована у Києві на вул.Дегтярівській 27-Т, як і кілька інших, також пов'язаних з Саітовими. За цією адресою розташований бізнес-центр Mikom Palace, у ньому ж розміщується Всеукраїнська громадська організація "Діаспора чеченського народу" під керівництвом Даніла Гончарова.

BoomBox Promotions представляє інтереси декількох боксерів, серед яких Хусейн Байсангуров - володар поясів Міжнародного чемпіона за версією IBF і Континентального чемпіона WBA. Дядько Хусейна - керівник "Діаспори" Даніл Гончаров. Найближчі спортивні заходи за участю бійців "Бум-бокс Промоушнс" відбудуться 2 - 4 травня в Баку.

Також Магомед-Амін Саітов є засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз", підписантом організації також є згаданий Даніл Гончаров.

У вересні 2015 р. заступник голови правління МГО "Інтернаціональний союз" Магомед Саітов брав участь у заході, присвяченому міжнародному Дню миру від імені чеченської діаспори. ВГО Діаспора чеченського народу

Його брат Муса Саітов є бенефіціаром низки компаній і власником заміського комплексу "Лєпота" на Київщині.

На відкритті комплексу "Лєпота" восени 2017 р. взяли участь Муса Саітов (зліва) та Даніл Гончаров (у кріслі). фото - jetsetter.ua

Нагадаємо, раніше нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих після конфлікту за участі народного депутата Мустафи Найєма: ними виявилися Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуевіч 1996 р.н. і Тімербілатов Умал Русланович 1996 р.н.

У свою чергу брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.

Внаслідок сутички Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелом щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Двоє з затриманих поліцією учасників бійки мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадянин України.

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом - за ст. 296 "хуліганство", четвертому, якому вдалося втекти з місця події, - заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Найєм заявив, що четвертий учасник конфлікту, якого поліція не змогла затримати, вилетів з України до Баку.

У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Згідно з відео, яке оприлюднили ввечері 1 травня, участь у конфлікті з Найємом брали не чорити, а п'ять нападників.