Стан депутата Найєма погіршується – брат

Стан депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафи Найєма погіршується після того, як його побили в центрі Києва.

Про це журналістам повідомив брат депутата Масі Найєм, передає "Громадське".

"Востаннє я з ним спілкувався і бачився сьогодні зранку. У нього висока температура і лікарі не можуть зрозуміти, в чому причина, де є запальний процес", – сказав Масі Найєм.

Крім того, за його словами, лікарі не можуть нормально обстежити Мустафу на предмет травми щелепи.

Масі Найєм також підтвердив слова адвокатки депутата про погрози на його адресу у соціальних мережах.

"У коментарях було написано, що якщо оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, то Мустафа має боятись виходити з дому", – сказав брат депутата.

Але наразі жодних дій стосовно приставлення охорони родина депутата не планує, бо це затратно.

"Взагалі, весь цей процес дорого коштує для нас", – додав Масі.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група молодиків побила нардепа Найєма в перепалці, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.