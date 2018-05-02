Стан депутата Найєма погіршується – брат

Стан депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафи Найєма погіршується після того, як у центрі Києва його побили п’ятеро молодиків.

Про це журналістам повідомив брат депутата Масі Найєм, передає "Громадське".

"Востаннє я з ним спілкувався і бачився сьогодні зранку. У нього висока температура і лікарі не можуть зрозуміти, в чому причина, де є запальний процес", – сказав Масі Найєм.

Крім того, за його словами, лікарі не можуть нормально обстежити Мустафу на предмет травми щелепи.

Масі Найєм також підтвердив слова адвокатки депутата про погрози на його адресу у соціальних мережах.

"У коментарях було написано, що якщо оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, то Мустафа має боятись виходити з дому", – сказав брат депутата.

Але наразі жодних дій стосовно приставлення охорони родина депутата не планує, бо це затратно.

"Взагалі, весь цей процес дорого коштує для нас", – додав Масі.