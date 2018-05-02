Поліція шукає 5-го учасника нападу на Найєма

Правоохоронці встановлюють особу та місцеперебування п’ятого учасника інциденту з народним депутатом Мустафою Найємом.

Про це у коментарі для "Української правди" повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Особа 5-го чоловіка – це водій БМВ. Він не брав ніякої участі у цих подіях. Ми його встановлюємо. Коли буде знайдений автомобіль, його теж допитають. Якщо в його діях буде склад злочину, йому також буде повідомлено про підозру", - сказав він.

За словами Крищенка, з трьома затриманими були проведені невідкладні слідчі дії.

"Були проведені і обшуки за місцем проживання", - розповів він.

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство) ККУ.

"Конкретних пояснень щодо бійки вони не дають, посилаються на ст. 63 Конституції (Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів – ред.), обмежуються спілкуванням з адвокатом", - сказав Крищенко.

Керівник столичної поліції додав, що 2 травня слідчий звернеться до суду щодо обрання міри запобіжного заходу затриманим.

За даними джерела "Української правди", прокуратура клопотатиме про домашній арешт.

"По тій особі, яка безпосередньо нанесла тілесні ушкодження, він через 2,5-3 години покинув територію України. Особа його на той час не була встановлена. Але за номером авто виїхали на адресу, де він зареєстрований. Авто там не було, і його там не було", - сказав Крищенко.

За його даними, Магомед-Амін Саітов замовив квиток на літак через інтернет через 20-25 хв після події.

"На момент відліту його особа не була встановлена. Наразі його оголошено в розшук, в суд направлено клопотання про його примусову доставку до суду для обрання міри запобіжного заходу", - сказав Крищенко.

Він також пояснив, що про підозру за ст. 122 (нанесення тілесних ушкоджень) не повідомили усім учасникам бійки, оскільки за законом цю статтю можуть пред’являти лише тій особі, яка безпосередньо наносила ушкодження.

Водночас Крищенко наголосив, що за групове хуліганство (ст. 296 ККУ) передбачена суворіша відповідальність, ніж за нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Двоє з 4 учасників нападу – громадяни України, зокрема і Магомед-Амін Саітов, інші двоє – громадяни Росії, в яких є посвідка на проживання на території України, оскільки вони навчаються у ВНЗ.

Внаслідок сутички на дорозі 30 квітня Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих після конфлікту: ними виявилися Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич 1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович 1996 р.н.

У свою чергу брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс".

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом – за ст. 296 "хуліганство", четвертому, якому вдалося втекти з місця події, – заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Найєм заявив, що четвертий учасник конфлікту, якого поліція не змогла затримати, вилетів з України до Баку.

У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Згідно з відео, яке оприлюднили ввечері 1 травня, участь у конфлікті з Найємом брали не чотири, а п'ять нападників.

Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.