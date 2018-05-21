За тиждень голодування жоден політик не подзвонив - сестра Сенцова

За понад тиждень голодування у російській колонії українського політв’язня Олега Сенцова жоден політик навіть не подзвонив.

Про це розповіла сестра ув’язненого українського режисера Наталя Каплан, передає "Громадське радіо".

"Активізувалися активісти, але з політичних структур — за більше, ніж тиждень жоден політик не подзвонив. З будь-яких політиків, українських в першу чергу", — сказала вона

Каплан зазначила, що рішення розпочати безстрокове голодування для неї було неочікуваним і, на її думку, це крок відчаю.

"Я йому намагалася пояснити, що відбувається. По суті, я писала одне і те ж, що проходять акції, переговори і так далі. Але брехати йому щодо того, що реально робляться якісь кроки, я не можу. Мені як казали політики, "ми працюємо над цим, ми робимо все можливе", так я йому і передавала", — розповіла жінка.

Вона зазначила, що їй подзвонила дружина іншого ув’язненого і сказала, що Сенцов просив, аби до нього терміново приїхав адвокат Дмитро Дінзе, який і прибув до нього на другий день голодування.

"Його немає сенсу переконувати. Олег — людина конструктивна. Сказав мені: "Маєш кращі варіанти? Я вже давно зневірився, що стосовно мене будуть вживати якихось дій щодо звільнення. Мені сидіти ще 16 років. Краще я допоможу своїм життям іншим політв’язням, ніж проведу ці 16 років ув’язнення беззмістовно", — переказав захисник слова Сенцова.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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