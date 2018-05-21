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За неделю голодовки ни один политик не позвонил - сестра Сенцова

Понедельник, 21 мая 2018, 15:21

За более чем неделю голодовки в российской колонии украинского политзаключенного Олега Сенцова ни один политик даже не позвонил.

Об этом рассказала сестра заключенного украинского режиссера Наталья Каплан, передает "Громадське радіо".

"Активизировались активисты, но из политических структур - за более, чем неделю ни один политик не позвонил. Из любых политиков, украинских в первую очередь", - сказала она

Каплан отметила, что решение начать бессрочную голодовку для нее было неожиданным и, по ее мнению, это шаг отчаяния.

"Я ему пыталась объяснить, что происходит. По сути, я писала одно и то же, что проходят акции, переговоры и так далее. Но врать ему о том, что реально делаются какие-то шаги, я не могу. Мне как говорили политики, "мы работаем над этим, мы делаем все возможное", так я ему и передавала", - рассказала женщина.

Она отметила, что ей позвонила жена другого заключенного и сказала, что Сенцов просил, чтобы к нему срочно приехал адвокат Дмитрий Динзе, который и прибыл к нему на второй день голодания.

"Его нет смысла убеждать. Олег - человек конструктивный. Сказал мне: "У тебя есть лучшие варианты? Я уже давно отчаялся, что в отношении меня будут принимать какие-либо действия по освобождению. Мне сидеть еще 16 лет. Лучше я помогу своей жизнью другим политзаключенным, чем проведу эти 16 лет заключения бессмысленно", - пересказал защитник слова Сенцова.

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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Украинская правда
Темы: СенцовполитзаключенныеРосcияУкраина
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