Адвокат Вишинського оскаржив його арешт
Захист подав апеляцію на арешт керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
Про це у коментарі Українській правді повідомив адвокат Андрій Доманський.
"Подали апеляцію на скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і просимо її замінити на іншу не пов’язану з триманням під вартою", - сказав адвокат.
Він додав, що апеляцію 21 травня надіслали поштою, а 22 травня, безпосередньо, в канцелярію суду буде подана апеляційна скарга.
Як повідомлялося, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.
Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.
Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.
Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.
У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.
17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.