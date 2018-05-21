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Адвокат Вишинського оскаржив його арешт

Понеділок, 21 травня 2018, 17:44

Захист подав апеляцію на арешт керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це у коментарі Українській правді повідомив адвокат Андрій Доманський.

"Подали апеляцію на скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і просимо її замінити на іншу не пов’язану з триманням під вартою", - сказав адвокат.

Він додав, що апеляцію 21 травня надіслали поштою, а 22 травня, безпосередньо, в канцелярію суду буде подана апеляційна скарга.

Як повідомлялося, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судРосія
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