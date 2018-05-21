Каплін показав документи про ізраїльське громадянство Рабіновича

Народний депутат Сергій Каплін опублікував документи, які, за його словами, свідчать, що нардеп Вадим Рабінович має громадянство Ізраїля.

Відповідні документи Каплін опублікував у Facebook.

"Нарешті мною були отримані, видані Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю та легалізовані для використання в Україні, документи про те, що Вадим Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни Давід Рабінович, ім'я батька - Зиновій, має посвідчення особи №303446132, адреса Ізраїль, Бітан Аарон, 4029400", - написав він.

За словами Капліна, у Давіда Рабіновича та нардепа Вадима Рабіновича "абсолютно ідентичні підписи".

Крім того у них однаковий день народження - 4 серпня 1953 року та збігається ім'я батька - Зиновій.

"Відтак, ще одна шахрайська оборудка Рабіновича розкрита! Давід Рабінович не має права бути громадянином України. Не можна весь час дурити українців- прийшов час відповідати за брехню", - вважає Каплін.

Пізніше Вадим Рабінович прокоментував заяву Капліна у Facebook.

"За матеріалами каналу Інтер, після купівлі острова Сен-Мартен, купівлі вілли, наклепу на Супрун, придбання яхт і особняків у мене знайшлося чуже громадянство .. Жах", - написав він.

Раніше журналісти неодноразово пов'язували Капліна із олігархом і одним із лідерів "Опозиційного блоку" Сергієм Льовочкіним. Раніше Каплін уже скаржився на Рабіновича у НАБУ, за результатами чого було відкрито дві кримінальні справи.

У Льовочкіна і Рабіновіча уже досить довгий час триває конфлікт, в ході якого Рабіновіч у свою чергу скаржився на Льовочкіна в НАБУ і оприлюднював дані про нібито незадекларовану нерухомість олігарха у Франції.

У фракції "Опозиційного блоку" раніше обіцяли знайти докази того, що у Рабіновича є паспорт Ізраїлю.

У 1999 році СБУ забороняла в'їзд Рабіновичу, який тоді був громадянином Ізраїлю, в Україну. У тодішніх заявах СБУ фігурував той же номер ізраїльського паспорта, що і в документах Капліна.

Раніше народний депутат Андрій Артеменко попросив Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства депутата.

29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка . Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

У березні 2017 року Луценко заявив, що комісія з питань громадянства може розглянути питання позбавлення Артеменка українського громадянства і внести президенту Петру Порошенку рекомендацію позбавити депутата українського громадянства.