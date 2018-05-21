Каплін показав документи про ізраїльське громадянство Рабіновича

1361 перегляд
Понеділок, 21 травня 2018, 18:53

Народний депутат Сергій Каплін опублікував документи, які, за його словами, свідчать, що нардеп Вадим Рабінович має громадянство Ізраїля.

Відповідні документи Каплін опублікував у Facebook.

"Нарешті мною були отримані, видані Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю та легалізовані для використання в Україні, документи про те, що Вадим Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни Давід Рабінович, ім'я батька - Зиновій, має посвідчення особи №303446132, адреса Ізраїль, Бітан Аарон, 4029400", - написав він.

За словами Капліна, у Давіда Рабіновича та нардепа Вадима Рабіновича "абсолютно ідентичні підписи".

Крім того у них однаковий день народження - 4 серпня 1953 року та збігається ім'я батька - Зиновій.

"Відтак, ще одна шахрайська оборудка Рабіновича розкрита! Давід Рабінович не має права бути громадянином України. Не можна весь час дурити українців- прийшов час відповідати за брехню", - вважає Каплін.

 
 
 
 
 
 

Раніше журналісти неодноразово пов'язували Капліна із олігархом і одним із лідерів "Опозиційного блоку" Сергієм Льовочкіним. Раніше Каплін уже скаржився на Рабіновича у НАБУ, за результатами чого було відкрито дві кримінальні справи.

У Льовочкіна і Рабіновіча уже досить довгий час триває конфлікт, в ході якого Рабіновіч у свою чергу скаржився на Льовочкіна в НАБУ і оприлюднював дані про нібито незадекларовану нерухомість олігарха у Франції.

У фракції "Опозиційного блоку" раніше обіцяли знайти докази того, що у Рабіновича є паспорт Ізраїлю.

У 1999 році СБУ забороняла в'їзд Рабіновичу, який тоді був громадянином Ізраїлю, в Україну. У тодішніх заявах СБУ фігурував той же номер ізраїльського паспорта, що і в документах Капліна.

Раніше народний депутат Андрій Артеменко попросив Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства депутата.

29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

У березні 2017 року Луценко заявив, що комісія з питань громадянства може розглянути питання позбавлення Артеменка українського громадянства і внести президенту Петру Порошенку рекомендацію позбавити депутата українського громадянства.

Українська правда
Теми: Рабінович Каплін громадянство Ізраїль
powered by lun.ua
По темі
Рабінович подав до суду на АРМА через майно Льовочкіна 21 травня 2018, 13:35
Теми та прийоми: як і про що українські топ-політики брехали минулого кварталу 17 травня 2018, 11:30
НАЗК знайшло брехню в декларації Рабіновича, за нардепа візьметься НАБУ 20 квітня 2018, 15:19
Усі новини
Головні новини
Мартиненку вручили обвинувальний акт
Залізничники "АрселорМіттал" припинили страйк
Комітет Ради затвердив закон про створення Антикорупційного суду
У зіткненні з диверсантами загинули 2 бійців ООС, 4 поранено
Усі новини
пам'ять

На Байковому цвинтарі відновили фрагмент "Стіни пам`яті"

їжа

5 способів переконати людину харчуватися здоровою їжею