Каплин показал документы об израильском гражданстве Рабиновича

Народный депутат Сергей Каплин опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют, что нардеп Вадим Рабинович имеет гражданство Израиля.

Соответствующие документы Каплин опубликовал в Facebook.

"Наконец мной были получены, выданные Министерством внутренних дел Израиля и легализованные для использования в Украине, документы о том, что Вадим Рабинович зарегистрирован в Израиле, как гражданин этой страны Давид Рабинович, имя отца - Зиновий, имеет удостоверение личности №303446132, адрес Израиль, Битани Аарон 4029400", - написал он.

По словам Каплина, у Давида Рабиновича и нардепа Вадима Рабиновича "абсолютно идентичные подписи".

Кроме того у них одинаковый день рождения - 4 августа 1953 года и совпадает имя отца - Зиновий.

"Следовательно, еще одна мошенническая сделка Рабиновича раскрыта! Давид Рабинович не имеет права быть гражданином Украины. Нельзя все время обманывать украинцев-пришло время отвечать за ложь", - считает Каплин.

Ранее журналисты неоднократно связывали Каплина с олигархом и одним из лидеров "Оппозиционного блока" Сергеем Левочкиным. Ранее Каплин уже жаловался на Рабиновича в НАБУ, по результатам чего было открыто два уголовных дела.

У Левочкина и Рабиновича уже достаточно долгое время длится конфликт, в ходе которого Рабинович в свою очередь, жаловался на Левочкина в НАБУ и обнародовал данные о якобы незадекларированной недвижимости олигарха во Франции.

Во фракции "Оппозиционного блока" ранее обещали найти доказательства того, что в Рабиновича есть паспорт Израиля.

В 1999 году СБУ запрещала въезд Рабиновичу, который тогда был гражданином Израиля, в Украину. В тогдашних заявлениях СБУ фигурировал тот же номер израильского паспорта, что и в документах Каплина.

Ранее народный депутат Андрей Артеменко попросил Высший административный суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата.



29 апреля Президентом Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.



По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.



В марте 2017 Луценко заявил, что комиссия по вопросам гражданства может рассмотреть вопрос о лишении Артеменко украинского гражданства и внести президенту Петру Порошенко рекомендацию лишить депутата украинского гражданства.