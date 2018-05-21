Партии Гриценко и Добродомова создадут платформу "Народное доверие"

Партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко создадут общую политическую платформу "Народное доверие".

Об этом сообщил Дмитрий Добродомов в Facebook.

"Демократическая оппозиция создает общую политическую платформу. Только что на встрече с львовянами вместе с Анатолием Гриценко объявили об объединении усилий", - написал нардеп.

По его словам, это объединение не означает вливания одной партии в другую.

"Мы намерены показать единого кандидата в президенты и его команду с претендентами на пять ключевых должностей. Это люди, формирующие политику государства: глава СБУ, министр обороны, глава Нацбанка, министр иностранных дел и генпрокурор", - заявил Добродомов.

21 мая Анатолий Гриценко заявил, что президент Петр Порошенко спланировал и дал команду начать против него спецоперацию.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Киевского международного института социологии, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 года и в них участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

Так, за Тимошенко проголосовали бы 16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Далее идут - Анатолий Гриценко (12,7%), Олег Ляшко и Петр Порошенко (по 12,2%), Владимир Зеленский (10,8%) и Святослав Вакарчук (9,6%).

Также сообщалось, что среди общественно-политических деятелей лучше отношение среди населения Украины имеют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

К Зеленскому положительно относятся 40% опрошенных, нейтрально - 41% и негативно - 11%, в Вакарчука положительно - 38%, нейтрально - 42%, отрицательно - 12%.

Положительный баланс отношения имеет также Анатолий Гриценко(положительно - 24%, нейтрально - 37%, отрицательно - 21%).