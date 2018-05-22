Міністерство закордонних справ не припиняє переговорний процес щодо звільнення з російської в'язниці українського політв'язня Олега Сенцова та інших "бранців Кремля".

Про це "Українській правді" розповіла речниця МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, переговори щодо звільнення українців, які були незаконно ув'язненні та засуджені у Росії, йдуть постійно на різних рівнях.

"Для нас є пріоритетом звільнення всіх політв'язнів. Переговори щодо цього йдуть постійно, але не всі переговорні процеси є в публічній площині. Ми свідомо не розкриваємо всіх деталей, щоб не зашкодити нашим громадянам, які перебувають там, та не зірвати хід переговорів", - сказала вона.

Беца зазначила, що не може говорити про переговори щодо можливого обміну Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського або когось іншого.

"Я б не використовувала слово "обмін". Бо всі затримані в Україні росіяни у першу чергу злочинці, тоді як затримані громадяни України в РФ - політв'язні. Ми говоримо про їх звільнення", - сказала вона.

Речниця МЗС розповіла, що оголошення Олега Сенцова про голодування, було досить неочікуванним для відомства і Росії негайно була направлена нота з вимогою доступу до громадянина України. Проте позитивної відповіді так і не отримали.

Вона зазначила, що за всі роки перебування Сенцова у російській в'язниці, попри постійні звернення, до нього жодного разу не допустили українського консула.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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