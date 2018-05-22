Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МЗС розповіли про переговори щодо звільнення бранців Кремля

Вівторок, 22 травня 2018, 12:47

Міністерство закордонних справ не припиняє переговорний процес щодо звільнення з російської в'язниці українського політв'язня Олега Сенцова та інших "бранців Кремля".

Про це "Українській правді" розповіла речниця МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, переговори щодо звільнення українців, які були незаконно ув'язненні та засуджені у Росії, йдуть постійно на різних рівнях.

"Для нас є пріоритетом звільнення всіх політв'язнів. Переговори щодо цього йдуть постійно, але не всі переговорні процеси є в публічній площині. Ми свідомо не розкриваємо всіх деталей, щоб не зашкодити нашим громадянам, які перебувають там, та не зірвати хід переговорів", - сказала вона.

Беца зазначила, що не може говорити про переговори щодо можливого обміну Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського або когось іншого.

"Я б не використовувала слово "обмін". Бо всі затримані в Україні росіяни у першу чергу злочинці, тоді як затримані громадяни України в РФ - політв'язні. Ми говоримо про їх звільнення", - сказала  вона.

Речниця МЗС розповіла, що оголошення  Олега Сенцова про голодування, було досить неочікуванним для відомства і Росії негайно була направлена нота з вимогою доступу до громадянина України. Проте позитивної відповіді так і не отримали.

Вона зазначила, що за всі роки перебування Сенцова у російській в'язниці, попри постійні звернення, до нього жодного разу не допустили українського консула.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Яна Міланова, УП
Теми: політв'язнізаручникиСенцовРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
політв'язні
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: