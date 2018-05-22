В МИД рассказали о переговорах по освобождению пленников Кремля

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Вторник, 22 мая 2018, 12:47

Министерство иностранных дел не прекращает переговорный процесс по освобождению из российской тюрьмы украинского политзаключенного Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, переговоры по освобождению украинцев, которые были незаконно арестованы и осуждены в России, идут постоянно на разных уровнях.

"Для нас является приоритетом освобождение всех политзаключенных. Переговоры идут постоянно, но все переговорные процессы есть в публичной плоскости. Мы сознательно не раскрываем всех деталей, чтобы не повредить нашим гражданам, которые находятся там, и не сорвать ход переговоров", - сказала она.

Беца отметила, что не может говорить об обмене Сенцова на директора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского или кого-то другого.

"Я бы не использовала слово "обмен". Ибо все задержанные в Украине россияне в первую очередь преступники, тогда как задержанные граждане Украины в РФ - политзаключенные. Мы говорим об их освобождении ", сказала она.

Пресс-секретарь МИД рассказала, что объявление Олегом Сенцовым о голодовке, было достаточно неожиданным для ведомства и России немедленно была направлена ​​нота с требованием доступа к гражданину Украины. Однако положительного ответа так и не получили.

Она отметила, что за все годы пребывания Сенцова в российской тюрьме, несмотря на постоянные обращения, к нему ни разу не допустили украинского консула.

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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Яна Миланова, УП
Темы: МИД политзаключенные Росcия Сенцов
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