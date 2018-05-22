Міносвіти рекомендує посилити охорону в освітніх закладах

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Вівторок, 22 травня 2018, 19:01

Міністерство освіти і науки рекомендувало посилити охорону та заходи безпеки в усіх навчальних закладах після декількох випадків отруєння школярів.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"МОН рекомендувало посилити охорону та обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Також йдеться про посилення контролю за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення до приміщень закладів освіти отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що загрожують життю та здоров'ю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, міністерство рекомендує роз’яснювати учням, студентам, батькам та співробітникам поведінку у разі надзвичайних ситуацій; розробити та поширити пам'ятку про правила поводження з виявленими підозрілими предметами та оперативно повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб або предмети.

22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Українська правда
Теми: Міносвіти діти надзвичайна подія
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