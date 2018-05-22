Минобразования рекомендует усилить охрану в образовательных учреждениях

Министерство образования и науки рекомендовало усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях после нескольких случаев отравления школьников.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство рекомендует разъяснять ученикам, студентам, родителям и сотрудникам поведение в случае чрезвычайных ситуаций; разработать и распространить памятку о правилах обращения с выявленными подозрительными предметами и оперативно сообщать правоохранителям о подозрительных лицах или предметах.

22 мая в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).