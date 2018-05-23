Українського політв'язня Олега Сенцова, який оголосив голодування, щодня відвідує лікар.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомила сестра режисера Наталя Каплан.

"Сьогодні (ред. - 22 травня) у Олега був лікар. Він ходить до нього кожен день. Оцінює його стан, як стабільний. У Олега була холодна камера і йому збільшили опалення.

У нього вже були представники прокуратури та Федеральної служби виконання покарання. Вони відмовляли його від голодування, але він, як і раніше, стоїть на своєму", - розповіла Каплан.

За її словами, не довіряти словам лікаря про стан Олега не має підстав, адже для колонії це надзвичайна ситуація і вони будуть намагатися підтримувати його стан.

"Наступного тижня до нього ще раз поїде адвокат і ще раз з усіма переговорить. Нікого іншого поки не допускають", - сказала сестра Сенцова.

Вона додала, що інформацію про його стан зараз можна отримувати тільки від адвоката.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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