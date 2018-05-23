Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сестра Сенцова розповіла, що його щодня відвідує лікар, стан стабільний

Середа, 23 травня 2018, 04:18
Сестра Сенцова розповіла, що його щодня відвідує лікар, стан стабільний

Українського політв'язня Олега Сенцова, який оголосив голодування, щодня відвідує лікар.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомила сестра режисера Наталя Каплан.

"Сьогодні (ред. - 22 травня) у Олега був лікар. Він ходить до нього кожен день. Оцінює його стан, як стабільний. У Олега була холодна камера і йому збільшили опалення.

У нього вже були представники прокуратури та Федеральної служби виконання покарання. Вони відмовляли його від голодування, але він, як і раніше, стоїть на своєму", - розповіла Каплан.

За її словами, не довіряти словам лікаря про стан Олега не має підстав, адже для колонії це надзвичайна ситуація і вони будуть намагатися підтримувати його стан.

"Наступного тижня до нього ще раз поїде адвокат і ще раз з усіма переговорить. Нікого іншого поки не допускають",  - сказала сестра Сенцова.

Вона додала, що інформацію про його стан зараз можна отримувати тільки від адвоката.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Теми: Сенцовполітв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: