Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное

Среда, 23 мая 2018, 04:18
Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное

Украинского политзаключенного Олега Сенцова, который объявил голодовку, ежедневно посещает врач.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сестра режиссера Наталья Каплан.

"Сегодня (ред. - 22 мая) у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопления.

У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он по-прежнему стоит на своем", - рассказала Каплан.

По ее словам, не доверять словам врача о состоянии Олега нет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние.

"На следующей неделе к нему еще раз поедет адвокат и еще раз со всеми переговорит. Никого другого пока не допускают", - сказала сестра Сенцова.

Она добавила, что информацию о его состоянии сейчас можно получать только от адвоката.

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: