Украинского политзаключенного Олега Сенцова, который объявил голодовку, ежедневно посещает врач.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сестра режиссера Наталья Каплан.

"Сегодня (ред. - 22 мая) у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопления.

У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он по-прежнему стоит на своем", - рассказала Каплан.

По ее словам, не доверять словам врача о состоянии Олега нет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние.

"На следующей неделе к нему еще раз поедет адвокат и еще раз со всеми переговорит. Никого другого пока не допускают", - сказала сестра Сенцова.

Она добавила, что информацию о его состоянии сейчас можно получать только от адвоката.

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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