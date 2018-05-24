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"Булочки для Путіна. Вдавися ними!": посольство РФ пікетували через Сенцова

Четвер, 24 травня 2018, 15:37

У Києві біля посольства Росії пройшла акція на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє 24 травня "Інтерфакс-Україна".

 
тетяна давиденко

"Те, що ця будівля (посольства РФ в Києві) виглядає абсолютно порожньою і забарикадованою і може здатися, що ми стоїмо тут без сенсу. Це не так. У цьому є сенс. Тому що представники влади РФ бачать і чують цю акцію, як би вони не робили вигляд, що цього немає - це є ", - сказав на акції правозахисник, координатор проекту "Без кордонів" Максим Буткевич.

Він закликав усіх організовувати і підтримувати акції для солідарності з Сенцовим.

"Зараз ми як суспільство приходимо до тями після шоку, який викликала новина про оголошення голодування Олегом Сенцовим, тим більше ми знаємо, що якщо він цей сказав - він це буде робити", - зазначив він.

 
світлана поваляєва

"Але ми також знаємо, що у такого шоку дуже коротке дихання, ми можемо вже за тиждень звикнути до того, що це буде частиною нашого повсякденного ландшафту, і ця хвиля підтримки акцій солідарності стане все меншою. Давайте не допустимо цього", - закликав Буткевич .

До акції приєдналися українські літератори, художники, журналісти та громадські активісти.

 
тетяна давиденко

Учасники акції прочитали вірші на підтримку Сенцова і поклали біля входу в посольство булочки з людськими фігурками всередині, їх кількість відповідає числу політв'язнів (64).

 

Активісти пояснили, що це - частування для президента Росії Володимира Путіна. Протестуючі скандували "Вдавися ними", повідомляє "Громадське радіо".

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера.

Його двоюрідна сестра Наталя Каплан відзначала, що в підтримку Сенцова активізувалися активісти, але зполітичних структур – за більш, ніж тиждень жоден політик не подзвонив.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

Адреса, на яку можна писати листи режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовзаручникиполітв'язні
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