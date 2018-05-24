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"Булочки для Путина. Подавись ими!": Посольство РФ пикетировали из-за Сенцова

Четверг, 24 мая 2018, 15:37

В Киеве возле посольства России прошла акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает 24 мая "Интерфакс-Украина".

 
татьяна давиденко

"То, что это здание (посольства РФ в Киеве) выглядит абсолютно пустым и забаррикадированным и может показаться, что мы стоим здесь без смысла. Это не так. В этом есть смысл. Потому что представители власти РФ видят и слышат эту акцию, как бы они ни делали вид, что этого нет – это есть", - сказал на акции правозащитник, координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич.

Он призвал всех организовывать и поддерживать акции для солидарности с Сенцовым.

"Сейчас мы как общество приходим в себя после шока, который вызвала новость об объявлении голодовки Олегом Сенцовым, тем более мы знаем, что если он этот сказал – он это будет делать", - отметил он.

 
светлана поваляева

"Но мы также знаем, что у такого шока очень короткое дыхание, мы можем уже за неделю привыкнуть к тому, что это будет частью нашего повседневного ландшафта, и эта волна поддержки акций солидарности станет все меньше. Давайте не допустим этого", – призвал Буткевич.

К акции присоединились украинские литераторы, художники, журналисты и общественные активисты.

 
татьяна давиденко

Участники акции прочитали стихотворения в поддержку Сенцова и положили у входа в посольство булочки с человеческими фигурками внутри, их количество соответствует числу политзаключенных (64).

 

Активисты объяснили, что это - угощение для президента России Владимира Путина. Протестующие скандировали "Подавись ими". сообщает "Громадське радіо".

Глобальную кампанию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

Как сообщалось, 14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к российским властям отпустить всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Его двоюродная сестра Наталья Каплан отмечала, что в поддержку Сенцова активизировались активисты, но из политических структур - за более, чем неделю ни один политик не позвонил.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул.Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.

Темы: Сенцовзаложникиполитзаключенные
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