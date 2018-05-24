Слідство встановило причетних до катастрофи МН17 – СБУ

Слідство встановило осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17.

Про це в ефірі 112 телеканалу заявив очільник Служби безпеки Василь Грицак.

"У нас в роботі доволі вузьке коло осіб, які причетні до скоєння цього страшного злочину", – сказав він.

Голова СБУ пояснив, що наразі слідчі не оприлюднюють імена для "забезпечення безпеки учасників кримінально судочинства".

"Я переконаний, що за рішенням керівника слідчої групи найближчим часом іменна будуть називатися", – запевнив Грицак.

За словами першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука, наступний етап розслідування полягатиме у визначенні, яку роль відігравала та чи інша особа у скоєнні злочину.

Крім того, Сторожук зазначив, що російська влада протягом розслідування не відповідала на запити прокуратури Нідерландів, хоча "брала на себе зобов’язання... допомагати при розслідуванні".

Раніше міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.