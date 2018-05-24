Слідство встановило причетних до катастрофи МН17 – СБУ

Слідство встановило осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17.

Про це в ефірі 112 телеканалу заявив очільник Служби безпеки Василь Грицак.

"У нас в роботі доволі вузьке коло осіб, які причетні до скоєння цього страшного злочину", – сказав він.

Голова СБУ пояснив, що наразі слідчі не оприлюднюють імена для "забезпечення безпеки учасників кримінально судочинства".

"Я переконаний, що за рішенням керівника слідчої групи найближчим часом імена не будуть називатися", – запевнив Грицак.

За словами першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука, наступний етап розслідування полягатиме у визначенні, яку роль відігравала та чи інша особа у скоєнні злочину.

Крім того, Сторожук зазначив, що російська влада протягом розслідування не відповідала на запити прокуратури Нідерландів, хоча "брала на себе зобов’язання... допомагати при розслідуванні".

Раніше міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.