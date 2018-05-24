Следствие установило причастных к катастрофе МН17 – СБУ

Следствие установило лиц, причастных к сбиванию самолета рейса МН17.

Об этом в эфире 112 телеканала заявил глава Службы безопасности Василий Грицак.

"У нас в работе довольно узкий круг лиц, причастных к совершению этого страшного преступления", – сказал он.

Глава СБУ объяснил, что сейчас следователи не публикуют имена для "обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства".

"Я убежден, что по решению руководителя следственной группы в ближайшее время имена не будут называться", – заверил Грицак.

По словам первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука, следующий этап расследования будет заключаться в определении, какую роль играло или иное лицо в совершении преступления.

Кроме того, Сторожук отметил, что российские власти в течение расследования не отвечали на запросы прокуратуры Нидерландов, хотя "брали на себя обязательства... помогать при расследовании".

Ранее международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.