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Путін прокоментував заяву слідчих про причетність РФ до катастрофи MH17

П'ятниця, 25 травня 2018, 02:18

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 у тому випадку, якщо буде приймати у розслідуванні повноцінну участь.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "РИА Новости".

Путін зазначив, що не встиг ознайомитися із текстом доповіді, але може "сказати одразу", що Росія визнає висновки слідства тільки в тому випадку, якщо буде приймати "повноцінну участь в розслідуванні".

"Наше ставлення до справи таке: ми спочатку пропонували спільну роботу з розслідування цієї трагедії, але, на наше здивування, нас до цього розслідування не допускають.

Українська сторона там працює, незважаючи на те, що Україна порушила міжнародні правила і не закрила повітряний простір над територією, де проходили бойові дії, але вона працює, а Росія ні", - заявив президент РФ.

"Тому нам не відомо, що там пишуть, на чому ґрунтується те, що ця комісія пише. Для того, щоб ми визнали те, що там викладається, ми повинні брати повноцінну участь в розслідуванні.

Але в будь-якому випадку, ми будемо ставитися до цього уважно, з повагою, і проаналізуємо все, що там викладено, сформулюємо наше ставлення до цієї справи, але поки я не бачив навіть цього тексту", - додав він.

Раніше міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

В СБУ заявили, що слідство встановило осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Теми: MH17ДонбасРосіяПутін
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