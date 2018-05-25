MH17: Міноборони РФ уже заявляє, що ракета з "Бука" виготовлена в СРСР

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П'ятниця, 25 травня 2018, 12:34

У Міністерстві оборони Росії заявили, що серійний номер ракети, яка за даними слідства причетна до аварії малайзійського Boeing над Донбасом, вказує на те, що вона її виробили в Радянському Союзі.

Про це повідомляє 25 травня РИА "Новости".

"Нанесений на двигун ракети серійний номер однозначно вказує, що цей агрегат було виготовлено в 1986 році в Радянському Союзі. При цьому гарантійний термін експлуатації зенітних ракет даного типу становить 15 років", – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

В СБУ заявили, що слідство встановило осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Теми: MH17
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