MH17: Минобороны РФ уже заявляет, что ракета "Бука" произведена в СССР
В Министерстве обороны России заявили, что серийный номер ракеты, по данным следствия причастной к крушению с малайзийского Boeing над Донбассом, указывает на то, что она была произведена в Советском Союзе.
Об этом сообщает 25 мая РИА "Новости".
"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.
Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.
Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.
В СБУ заявили, что следствие установило лиц, причастных к сбиванию самолета рейса МН17.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.