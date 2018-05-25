Bellingcat разоблачила офицера ГРУ, причастного к выстрелу по MH17

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер Главного разведуправления России Олег Иванников.

Об этом сообщают в пятницу в Twitter журналисты из Гааги, где проходит пресс-конференция Bellingcat, посвященная новому расследованию по делу крушения лайнера MH17.

"Российский офицер ГРУ Олег Иванников идентифицирован как подозреваемый по делу MH17. Новое расследование Bellingcat с очень высокой вероятностью доказывает, что "Андрей Иванович" или "Орион", который, как показало голландское следствие, был заинтересован в крушении MH17, является россиянином Олегом Иванниковым", - пишет европейский журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

Олег Иванников

По его словам, независимые следователи рассказали, что Иванников был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ, по меньшей мере, до сентября 2017 года. Его направили в Украину в первой половине 2014 года, где военный оставался до начала 2015-го.

"Во время выполнения своего секретного задания он координировал и контролировал военную деятельность российских боевиков, пророссийских сепаратистов и бойцов частной армии группы Вагнера", - рассказывает Миллер.

Корреспондент "Русской службы Би-би-си" Юрий Вендик сообщает с пресс-конференции, что Bellingcat идентифицировала "персонажа с позывным "Орион" из перехватов СБУ".

"Он был замешан в транспортировке Бука на территорию Украины и обратно в Россию. Это офицер ГРУ", - пишет журналист.

По его словам, "Орион" - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников ("Андрей Иванович"), и он командовал армиями "ЛНР" и Вагнера.

В то же время российское издание-расследователь The Insider выяснило, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом "Боинге", но и ранее был "министром обороны" в сепаратистском "правительстве" Южной Осетии.

фото The Insider

По словам Вендика, Bellingcat "вычислил" Иванникова по открытым базам номеров.

"Потом позвонили - и сами услышали этот высокий голос из перехватов. А еще нашли онлайн-заказ с этого номера на адрес штаб-квартиры ГРУ", - говорит он.

Как сообщалось, правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью в 2014 году.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Кроме того, было обнародовано видео маршрута того "Бука".



В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в падении "Боинга" Малайзийских авиалиний на Донбасс.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может признать выводы международной следственной группы по катастрофе самолета MH17 только тогда, когда принимать в расследовании полноценное участие.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России отрицают свою вину в катастрофе рейса MH17.

Евгений Кизилов, УП