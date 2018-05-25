Bellingcat разоблачила офицера ГРУ, причастного к выстрелу по MH17
Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер Главного разведуправления России Олег Иванников.
Об этом сообщают в пятницу в Twitter журналисты из Гааги, где проходит пресс-конференция Bellingcat, посвященная новому расследованию по делу крушения лайнера MH17.
"Российский офицер ГРУ Олег Иванников идентифицирован как подозреваемый по делу MH17. Новое расследование Bellingcat с очень высокой вероятностью доказывает, что "Андрей Иванович" или "Орион", который, как показало голландское следствие, был заинтересован в крушении MH17, является россиянином Олегом Иванниковым", - пишет европейский журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер.
По его словам, независимые следователи рассказали, что Иванников был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ, по меньшей мере, до сентября 2017 года. Его направили в Украину в первой половине 2014 года, где военный оставался до начала 2015-го.
"Во время выполнения своего секретного задания он координировал и контролировал военную деятельность российских боевиков, пророссийских сепаратистов и бойцов частной армии группы Вагнера", - рассказывает Миллер.
Корреспондент "Русской службы Би-би-си" Юрий Вендик сообщает с пресс-конференции, что Bellingcat идентифицировала "персонажа с позывным "Орион" из перехватов СБУ".
"Он был замешан в транспортировке Бука на территорию Украины и обратно в Россию. Это офицер ГРУ", - пишет журналист.
По его словам, "Орион" - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников ("Андрей Иванович"), и он командовал армиями "ЛНР" и Вагнера.
В то же время российское издание-расследователь The Insider выяснило, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом "Боинге", но и ранее был "министром обороны" в сепаратистском "правительстве" Южной Осетии.
По словам Вендика, Bellingcat "вычислил" Иванникова по открытым базам номеров.
"Потом позвонили - и сами услышали этот высокий голос из перехватов. А еще нашли онлайн-заказ с этого номера на адрес штаб-квартиры ГРУ", - говорит он.
Как сообщалось, правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью в 2014 году.
24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
Кроме того, было обнародовано видео маршрута того "Бука".
В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в падении "Боинга" Малайзийских авиалиний на Донбасс.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может признать выводы международной следственной группы по катастрофе самолета MH17 только тогда, когда принимать в расследовании полноценное участие.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.
В России отрицают свою вину в катастрофе рейса MH17.
Евгений Кизилов, УП