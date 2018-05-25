Bellingcat разоблачила офицера ГРУ, причастного к выстрелу по MH17

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер Главного разведуправления России Андрей Иванников.

Об этом сообщают в пятницу в Twitter журналисты из Гааги, где проходит пресс-конференция Bellingcat, посвященная новому расследованию по делу крушения лайнера MH17.

"Российский офицер ГРУ Олег Иванников идентифицирован как подозреваемый по делу MH17. Новое расследование Bellingcat с очень высокой вероятностью доказывает, что "Андрей Иванович" или "Орион", который, как показало голландское следствие, был заинтересован в крушении MH17, является россиянином Олегом Иванниковым", - пишет европейский журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

По его словам, независимые следователи рассказали, что Иванников был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ, по меньшей мере, до сентября 2017 года. Его направили в Украину в первой половине 2014 года, где военный оставался до начала 2015-го.

"Во время выполнения своего секретного задания он координировал и контролировал военную деятельность российских боевиков, пророссийских сепаратистов и бойцов частной армии группы Вагнера", - рассказывает Миллер.

Корреспондент "Русской службы Би-би-си" Юрий Вендик сообщает с пресс-конференции, что Bellingcat идентифицировала "персонажа с позывным "Орион" из перехватов СБУ".

"Он был замешан в транспортировке Бука на территорию Украины и обратно в Россию. Это офицер ГРУ", - пишет журналист.

По его словам, "Орион", участвовавший в переброске "Бука" в Украину и обратно, - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников ("Андрей Иванович"), и он командовал армиями "ЛНР" и Вагнера.

В то же время российский журналист Роман Доброхотов выяснил, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом "Боинге", но и ранее был "министром обороны" в сепаратистском "правительстве" Южной Осетии.

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