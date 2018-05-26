В Киеве под зданием посольства РФ в Украине устроили ночную акцию в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.

Участники акции "подожгли" посольство - с помощью проектора подсветили здание языками пламени и высветили на нем изображение Сенцова, пишет Крым. Реалии.

Также на здание посольства спроектировали изображения других политзаключенных украинцев, освобождения которых требует голодающий Сенцов.

Участие в акции также принял бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев

Вместе с тем подписи известных спортсменов и звезд мирового футбола под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно освободить Олега Сенцова собирает мэр Киева Виталий Кличко.

Часть подписей Кличко собрал во время турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала ЛЧ в центре Киева.

Как сообщили в пресс-службе мэра Киева, письмо Кличко уже подписали экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко, посол Лиги Чемпионов УЕФА Ия Андрущак, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, английский футбольный фристайлер Билли Вингров, игрок сборной Ямайки по футболу Джереми Линч, экс-игрок сборной Франции и клубов "Олимпик" "Марсель", "Милан", "Челси" Марсель Десаи, английский футболист Стэн Коллимор, португальский футболист Жозе Бозингва, боксер Владимир Кличко и другие спортсмены.

"Я ... вместе со многими неравнодушными гражданами, всемирно известными спортсменами и звездами мирового футбола обращаюсь к президенту РФ с требованием немедленно освободить украинского писателя и режиссера Олега Сенцова. Также призываю мировое сообщество и демократические институты активизировать усилия по освобождению незаконно заключенного Сенцова", - говорится в обращении Кличко.

В письме отмечается, что заключение Сенцова - вопиющий пример нарушения прав человека, его держат в тюрьме по сфабрикованному делу, а здоровье политзаключенного стремительно ухудшается.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

14 мая Сенцов объявил голодовку до тех пор, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул.Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.

В центре Москвы состоялись одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ Сенцова, в Киеве акцию провели возле посольства РФ.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

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