Офіцер ГРУ РФ Іванніков працював з Плотницьким і писав рекомендації Суркову

Офіцер Головного розвідуправління РФ Олег Іванніков, причетний до збиття лайнера MH17 у 2014 році над Донбасом, був куратором у "ЛНР" і працював разом з екс-ватажком бойовиків ОРЛО Ігорем Плотницьким.

Про це в інтерв'ю "Громадському" повідомив один з дослідників проекту Bellingcat з питань Східної Європи Арік Толер.

"Іванніков обіймав дуже високу посаду в ГРУ. Він керував не всім у "ЛНР", але він був так би мовити куратором у "ЛНР" і він працював разом з Ігорем Плотницьким, і навіть над ним у "міністерстві оборони ЛНР", - зазначив він.

За словами Толера, дослідникам з Bellingcat стало відомо про це з інтерв'ю із сепаратистами та російськими найманцями.

"Він (Іванніков - ред.) надсилав рекомендації Владиславу Суркову. Він рекомендував, щоб Плотницький залишився на посаді так званого "міністра оборони". Це, звісно, було неадекватне рішення, бо його потім замінили", - додав Толер.

Він додав, що виходячи з цього, "ГРУ, ФСБ та Міноборони, я впевнений, знали про транспортування "Бука" від 53-ої бригади в Курську до бойовиків у "ДНР".

"Також є можливість, якщо не ймовірність того, що солдати 53-ої бригади керували "Буком", коли він збив Боїнг MH17. Але це має встановити нідерландська слідча група, а не ми", - зауважив дослідник Bellingcat.

Нагадаємо, міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков.

Зазначалося, що Іванніков був офіцером ГРУ Генштабу Міноборони РФ щонайменше до вересня 2017 року. До України його направили у першій половині 2014 року, де військовий лишався до початку 2015-го.

За даними розслідувачів, під час виконання свого завдання він командував арміями "ЛНР", координував і контролював військову діяльність російських бойовиків, проросійських сепаратистів та бійців приватної армії групи Вагнера.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському Курську.

Також було оприлюднено відео маршруту того "Бука".

У Єврокомісії закликали РФ до повної співпраці задля встановлення винних у збитті "Боїнга".

Уряди Нідерландів й Австралії покладають на Росію відповідальність за катастрофу МН17.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної слідчої групи щодо катастрофи MH17, якщо буде приймати у розслідуванні повноцінну участь.