Офицер ГРУ РФ Иванников работал с Плотницким и писал рекомендации Суркову

Офицер ГРУ РФ Олег Иванников, причастный к крушению лайнера MH17 в 2014 году над Донбассом, был "кураторо" в "ЛНР" и работал вместе с экс-главарем боевиков ОРЛО Игорем Плотницким.

Об этом в интервью "Громадському" сообщил один из исследователей проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы Арик Толер.

"Иванников занимал очень высокую должность в ГРУ. Он руководил не всем в "ЛНР", но он был так сказать куратором в "ЛНР" и работал вместе с Игорем Плотницким, а также над ним в "министерстве обороны ЛНР", - отметил он.

По словам Толера, исследователям из Bellingcat стало известно об этом из интервью с сепаратистами и российскими наемниками.

"Он (Иванников - ред.) посылал рекомендации Владиславу Суркову. Он рекомендовал, чтобы Плотницкий остался на посту так называемого "министра обороны". Это, конечно, было неадекватное решение, потому что его потом заменили", - добавил Толер.

Он добавил, что исходя из этого, "ГРУ, ФСБ и Минобороны, я уверен, знали о транспортировке "Бука" из 53-й бригады в Курске боевикам в "ДНР".

"Также есть возможность, если не вероятность того, что солдаты 53 бригады руководили "Буком", когда он сбил Боинг MH17. Но это должна установить нидерландская следственная группа, а не мы", - отметил исследователь Bellingcat.

По словам Толера, три самых важных лица - "Хмурый", "Дельфин" и "Орион".

"Дубинский, который отвечал за логистику в "ДНР", был председателем так называемой разведки под Гиркиным-Стрелковым. "Дельфин" и "Орион" были в Краснодаре и Луганске и отвечали за логистику, связанную с перемещением "Бука" через границу с РФ, а затем - за его возвращение в РФ. Они, вероятно, высшие должностные лица, о которых мы знаем", - отметил он.

"Есть еще несколько человек, относительно которых мы могли бы вести расследование. "Библиотекарь" - это либо человек или группа. Мы еще не знаем точно, кто это. В телефонных разговорах, перехваченных совместной следственной группой, упоминается группа "Библиотекарь", перевозившая "Бук". Кроме того, есть еще несколько человек. Один из них, вероятно, заместитель Дубинского, который руководил разведкой в ​​"ДНР" под Стрелковым-Гиркиным. Но неизвестно, сможет ли Bellingcat это определить", - отметил расследователь.

Он добавил, что главная задача следственной группы - определить, кто именно был в кабине "Бука" и выстрелил.

"Вероятно (но не стопроцентно), это были военные 53 бригады из Курска", - отметил Толер и добавил, что на пресс-конференции призвали людей в Курске и других городах предоставить информацию о человеке, который сидел в кабине "Бука" и произвел выстрел.

Напомним, международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер ГРУ РФ Олег Иванников.

Отмечалось, что Иванников был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ минимум до сентября 2017 года. В Украину был направлен в первой половине 2014 года, где военный оставался до начала 2015 года.

По данным расследователей, во время выполнения своей задачи он командовал армиями "ЛНР", координировал и контролировал военную деятельность российских боевиков, пророссийских сепаратистов и бойцов частной армии группы Вагнера.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию крушения "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском Курске.

Также было обнародовано видео маршрута этого "Бука".

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