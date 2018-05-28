У Польщі наполягають на продовженні санкцій проти РФ

Санкції проти Росії мають бути продовжені.

Про це у Брюсселі у коментарі журналістам заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Польське радіо.

"За місяць країни ЄС мають вирішити, що буде далі з обмеженнями стосовно Росії. ... Мають бути якісь ефекти, зміна поведінки Росії у міжнародній системі, щоб ці санкції пом’якшувати, та нічого на це не вказує", - зазначив він.

На зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі 28 травня питання санкцій не обговорювалося, проте з’явилася справа Росії в контексті збитого у липні 2014 року над Донбасом малайзійського Боінга MH17. У ході зустрічі було оприлюднено докази, що літак було збито ракетою з російського "Бука".

"Це ставить ситуацію у новий контекст і є додатковим доказом того, що Росія відігравала і надалі відіграє дестабілізуючу роль у європейській і глобальній системі безпеки", – зауважив міністр.