У Польщі наполягають на продовженні санкцій проти РФ

Санкції проти Росії мають бути продовжені.

Про це у Брюсселі у коментарі журналістам заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Польське радіо.

"За місяць країни ЄС мають вирішити, що буде далі з обмеженнями стосовно Росії. ... Мають бути якісь ефекти, зміна поведінки Росії у міжнародній системі, щоб ці санкції пом’якшувати, та нічого на це не вказує", - зазначив він.

На зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі 28 травня питання санкцій не обговорювалося, проте з’явилася справа Росії в контексті збитого у липні 2014 року над Донбасом малайзійського Боінга MH17. У ході зустрічі було оприлюднено докази, що літак було збито ракетою з російського "Бука".

"Це ставить ситуацію у новий контекст і є додатковим доказом того, що Росія відігравала і надалі відіграє дестабілізуючу роль у європейській і глобальній системі безпеки", – зауважив міністр.

Раніше під час останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ є найбільшою загрозою глобальному світу, а її дії у Грузії 2008 року, анексія Криму та вторгнення на Донбас "демонструють її справжні наміри".

28 травня верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала РФ взяти на себе відповідальність та долучитися до встановлення винних у катастрофі MH17 у 2014 році.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила висновок, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 тільки у тому випадку, якщо буде брати повноцінну участь в розслідуванні.