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В Польше настаивают на продолжении санкций против РФ

Понедельник, 28 мая 2018, 18:20

Санкции против России должны быть продолжены.

Об этом в Брюсселе в комментарии журналистам заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Польское радио.

"Через месяц страны ЕС должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России. ... Должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, но ничто на это не указывает", - отметил он.

На встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 28 мая вопрос санкций не обсуждался, однако появилось дело России в контексте сбитого в июля 2014 года над Донбассом малайзийского Боинга MH17.

В ходе встречи были обнародованы доказательства, что самолет был сбит ракетой из российского "Бука".

"Это ставит ситуацию в новый контекст и является дополнительным доказательством того, что Россия играла и продолжает играть дестабилизирующую роль в европейской и глобальной системе безопасности", - отметил министр.

Ранее в ходе время последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве президент Польши Дуда заявил, что РФ является самой большой угрозой миру,  а ее действия в Грузии 2008 года, аннексия Крыма и вторжение на Донбасс "демонстрируют ее истинные намерения".

28 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини призвала РФ признать свою ответственность и помогать в выявлении виновных в крушении самолета рейса MH17.

Международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может признать выводы международной Совместной следственной группы по катастрофы самолета MH17 только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Темы: РосcиясанкцииПольша
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