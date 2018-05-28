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MH17: ЄС закликає Москву взяти на себе відповідальність

Понеділок, 28 травня 2018, 12:03
MH17: ЄС закликає Москву взяти на себе відповідальність

Європейський Союз знову закликає Росію взяти на себе відповідальність та долучитися до встановлення винних у збитті малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це у понеділок, 28 травня, перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Європейська правда.

"Для нас дуже важливим моментом є результат розслідування. Ви знаєте, що Європейський Союз завжди повністю підтримував слідство", - зазначила дипломат.

"Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього розслідування й усіх зусиль, щоб виявити винних. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних", - зазначила Могеріні.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила висновок, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 тільки у тому випадку, якщо буде брати повноцінну участь в розслідуванні.

У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію прийняти відповідальність за свою роль у збитті лайнера Малайзійських авіаліній рейсу MH17.

У Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 та що "настав час для Росії припинити свою брехню й відповідати за свою роль в ураженні літака".

Уряди Нідерландів й Австралії поклали на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга".

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17ЄСРосія
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