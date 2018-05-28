MH17: ЄС закликає Москву взяти на себе відповідальність

Європейський союз знову закликає Росію визнати свою відповідальність і допомагати у виявленні винних у збитті літака рейсу MH17.

Про це заявила верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні 28 травня перед початком засідання європейських міністрів закордонних справ, повідомляє Радіо Свобода.

"Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства й усіх зусиль, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних", – заявила Моґеріні.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила висновок, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 тільки у тому випадку, якщо буде брати повноцінну участь в розслідуванні.

У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію прийняти відповідальність за свою роль у збитті лайнера Малайзійських авіаліній рейсу MH17.

У Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 та що "настав час для Росії припинити свою брехню й відповідати за свою роль в ураженні літака".

Уряди Нідерландів й Австралії поклали на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга".

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.