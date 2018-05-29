Савченко побажала Сенцову не перетворитися в антигероя, як вона

Нардеп Надія Савченко, яку колись визволили з російської в'язниці, а тепер підозрюють у підготовці терактів в Україні, побажала українському політв'язню в РФ Олегу Сенцову не повторити її долю.

Про це вона написала у Facebook.

"Я щиро сподіваюсь, що Олега Сенцова обійде моя доля, коли з людини спочатку роблять героя, а потім роблять антигероя в своїй країні. Від всієї душі бажаю Олегу не потрапити в жорнова політичної авторитарної машини в Україні", - йдеться у її пості.

Савченко зазначила, що теперішні заклики президента Петра Порошенка та українських політиків звільнити Сенцова дуже схожі на їхні заяви щодо неї, коли в російській в'язниці сиділа вона.

На її переконання, в Олега є три шляхи: піти в тінь і мати творчий спокій, забажати слави і стати президентською маріонеткою або почати боротися з "несправедливою системою" в Україні.

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