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Савченко побажала Сенцову не перетворитися в антигероя, як вона

Вівторок, 29 травня 2018, 14:25

Нардеп Надія Савченко, яку колись визволили з російської в'язниці, а тепер підозрюють у підготовці терактів в Україні, побажала українському політв'язню в РФ Олегу Сенцову не повторити її долю.

Про це вона написала у Facebook.

"Я щиро сподіваюсь, що Олега Сенцова обійде моя доля, коли з людини спочатку роблять героя, а потім роблять антигероя в своїй країні. Від всієї душі бажаю Олегу не потрапити в жорнова політичної авторитарної машини в Україні", - йдеться у її пості.

Савченко зазначила, що теперішні заклики президента Петра Порошенка та українських політиків звільнити Сенцова дуже схожі на їхні заяви щодо неї, коли в російській в'язниці сиділа вона.

На її переконання, в Олега є три шляхи: піти в тінь і мати творчий спокій, забажати слави і стати президентською маріонеткою або почати боротися з "несправедливою системою" в Україні.

"Я і родина, всі близькі і друзі приєднуємося до акцій підтримки Олега Сенцова і всіх українських політв’язнів по всьому світу", - резюмувала народний депутат.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня. 

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25 травня 2016 року Савченко після 2 років у російській тюрмі повернулася до України. На той момент Порошенко вже присвоїв їй звання "Герой України".

22 березня 2018 року Надію Савченко затримали у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Українська правда
Теми: Савченко НадіяСенцов
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